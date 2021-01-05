شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بناء دون ترخيص على مساحة 100 متر في قرية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة البياضية برئاسة محمد صحصاح، الثلاثاء، بحملة لإزالة تعديات في المهد تضمنت مباني دون ترخيص باجمالى ١٠٠ م، حيث كانت شدة خشبية وصب قواعد خرسانية بناحية قرية الروافعة.

تم ضبط المخالف وعرضه على النيابة المختصة، وفك الشدة الخشبية وإعادة الشئ لأصله.

يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.