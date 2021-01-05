شكرا لقرائتكم خبر عن «وكلته عنها أمام المأذون».. محافظ سوهاج يشهد عقد قران عروس يتيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، عقد قران إحدى الفتيات اليتيمات بمقر الجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة سوهاج، حيث ولكته عنها أمام المأذون.

وهنأ المحافظ- خلال عقد القران- الذي جرت فعالياته بحضور محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية- العروسين بعقد القران السعيد، بعد أن وضع يده في يد العريس وردد مع المأذون مراسم الزواج.

وتمنى المحافظ للعروسين حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس.

ومن جانبها، قدمت عبلة الهواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه «راعيًا لجميع أبناء المحافظة»، حسب وصفها.

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها

محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة فى عقد قرانها