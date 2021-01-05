شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30 % تقريباً) على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «23- 13»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «27- 10»، الأقصر «28– 11»، أسوان «29 – 12».