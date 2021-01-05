شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة ومحافظ السويس يفتتحان الخط الثاني لمصنع إنتاج «ألواح الألومنيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الخط الثاني بالشركة المصرية الصينية لإنتاج ألواح الألومنيوم، الثلاثاء، بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، خالد سعداوي السكرتير العام، وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

ويقام المصنع على مساحة ١٦ ألف متر مربع في منطقة شمال خليج السويس، بمنطقة الأدبية باستثمارات تصل 50 مليون دولار، وتوفر 250 فرصة عمل مباشر في جميع التخصصات، وينتج المصنع 3 ملايين متر مربع من ألواح الألمونيوم سنويا.

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن افتتاح الخط الثاني لتلك المنتج سيعطى مصر قدرة استعابية لتلك المنتج ٣٠% من الاستهلاك المحلي، بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج الواح ألومنيوم.

وأضاف صقر، أن محافظة السويس، مؤهلة لتكون قاطرة الصناعة المصرية، لتوافر كافة الخدمات والمرافق، وبها منطقتين صناعيتين، هم منطقة عتاقة الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أننا على استعداد لاستقبال أي استثمار جاد، مؤكدا على تذليل كافة العقبات لإقامة مرحلة جديدة.