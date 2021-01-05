شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لتطهير شوارع دسوق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شوارع مدينة دسوق بكفرالشيخ، الثلاثاء، أعمال رش وتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.
جاء ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، تحت اشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق.
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