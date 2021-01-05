حملة موسعة لتطهير شوارع دسوق لمواجهة كورونا

جاء ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، تحت اشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق.

محمد يوسف

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