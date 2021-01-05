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حملة موسعة لتطهير شوارع دسوق لمواجهة كورونا

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة دسوق بكفرالشيخ، الثلاثاء، أعمال رش وتطهير للوقاية من خلال ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.

جاء ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، تحت اشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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