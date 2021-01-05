شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس والقيادات الكنسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن خالص التهاني لقداسته بهذه المناسبة السعيدة،وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار،داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات «الجيزة ، الفيوم وبني سويف» ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حيث هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري، بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية. وهنأ محافظ بني سويف جميع القيادات الكنسية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.