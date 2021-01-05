شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجارٍ أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.

أبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن مع عمل ساحات لانتظار السيارات، مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومهندسو المشروع.