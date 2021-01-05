شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 500 منشأة صحية لبرامج «فاين» للصحة والتعقيم في 4 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت فاين للحلول المتكاملة، والتي تعد جزءًا من مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، عن انضمام 500 منشأة صحية في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والأردن لبرامجها المتخصصة في تحقيق أعلى معايير التعقيم والنظافة، وذلك خلال فترة قياسية منذ إطلاقها في العام 2019، وتحصل المنشآت الصحية المشاركة، إثر تلبية متطلبات ومعايير البرامج، على اعتماد الجمعية الطبية العالمية MWA، وهي جمعية عالمية مرموقة بالولايات المتحدة تعنى برفع مستوى الجودة والممارسات السليمة في القطاع الصحي والطبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: «تلتزم فاين بالمساهمة الفاعلة في الانتقال بالمعايير والممارسات في مجال الصحة العامة والسلامة إلى مستويات أرقى ضمن مجتمعاتنا، ونفخر بكوننا العلامة المفضّلة والموثوقة في مجال الصحة لدى العديد من المؤسسات الطبية، ومزودها الرئيس بالمنتجات والحلول اللازمة لضمان استمرارية أعمالها وفقًا لأعلى المعايير الصحية».

وأضاف لافيرتي: «صُممت البرامج لتحديد وإبراز المؤسسات الصحية الملتزمة بأعلى معايير التعقيم والنظافة، بما فيها المستشفيات والعيادات الطبية، ليسهل للمرضى التعرف عليها، مع زيادة الوعي بأفضل الممارسات الصحية لدى كل الأطراف، إذ يقوم فريق من خبراء الصحة لدى فاين للحلول المتكاملة بإجراء تقييم شامل لمرافق المنشآت فور اشتراكها، ثم يتبعه بتقديم التوصيات للجوانب المطلوب تحسينها، مع تزويد المنشأة بما يلزمها من الحلول والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها فاين، ومن ثم تحصل المنشأة على اعتماد الجمعية الطبية العالمية».

قال رئيس الجمعية الطبية العالمية، الدكتور كريستوفر برولو: «نفخر بالتعاون مع فاين للحلول المتكاملة في برامجها الصحية التي تم تصميمها لتحسين المعايير المتعلقة بممارسات التعقيم والنظافة في مرافق المؤسسات الطبية، خاصةً مع اعتماد حلول فاين المعقمة التي توفر بيئة آمنة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى».

فاين

فاين