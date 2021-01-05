شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رجل أعمال صاحب منتجع سياحي بالغردقة لاتهامه بـ«النصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، الثلاثاء، القبض على أحد رجال الأعمال في مجال العقارات بتهمة النصب.

كان قسم شرطة أول الغردقة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يتهم صاحب شركة عقارات بعدم تسلمه الفيلا التي تعاقد عليها بأحد بحد المنتجعات السياحية جنوب الغردقة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم رجل أعمال، مالك أحد المنتجعات السياحية جنوب الغردقة، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة، لاستكمال التحقيقات.