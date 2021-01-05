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ضبط رجل أعمال صاحب منتجع سياحي بالغردقة لاتهامه بـ«النصب»

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، الثلاثاء، القبض على أحد رجال الأعمال في مجال العقارات بتهمة النصب.

كان قسم شرطة أول الغردقة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يتهم صاحب شركة عقارات بعدم تسلمه الفيلا التي تعاقد عليها بأحد بحد المنتجعات السياحية جنوب الغردقة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم رجل أعمال، مالك أحد المنتجعات السياحية جنوب الغردقة، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة، لاستكمال التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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