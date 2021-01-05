شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: تخصيص «وحدة الأحياء» لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الثلاثاء، إن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وافقت على تخصيص وحدة صحة الأحياء شمال مدينة الغردقة، لتكون مقرًا لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظة.

وتفقد «مرعي» خلال الأيام الماضية مقر الوحدة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة، لتكون جاهزة لاستقبال اللقاح والمواطنين المسجلين ضمن قوائم متلقي اللقاح.