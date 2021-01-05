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"ما تقعدش قدام بيتي ".. تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في المعصرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة عثر على جثة "م. س" في العقد الثالث من عمره، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "ع. ا" في العقد الخامس من العمر، بسبب خلافات الجيرة، وأن خلافات قديمة بين الطرفين تجددت يوم الواقعة، بعد أن جلس المجني عليه فوق كرسي أمام منزله، ما استفز المتهم ودفعه للتشاجر معه، مطالبا إياه بعدم الجلوس خارج منزله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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