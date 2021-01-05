"الزراعة": توفير تقاوى المحاصيل الشتوية بجودة عالية وأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سمعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توفير تقاوى عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة قبل موسم بدء الزراعة بوقت كبير، لافتة إلى أن هذا يحدث لأول مرة بالرغم من ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة والبداية بمحصول القطن.

يأتى ذلك، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بضرورة توفير التقاوي اللازمة لزراعة الموسم الصيفي 2021 في الجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كافي.

وتفقد كلا من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، محطة إعداد وغربلة التقاوي بكفور النيل بمحافظة الفيوم، لمتابعة إعداد بذرة تقاوى القطن صنف جيزة 95، حيث أكدت الوزارة أنه تم التنبيه بضرورة بدء جميع محطات الغربلة في إعداد تقاوى الأرز.