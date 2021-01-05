رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أكد الدكتور عبدالعال في نص البرقية: "أنه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم.. هذا الشعب العظيم، الذي لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. ‏لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة.

كما أردف الدكتور عبدالعال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات‏‏"، وسلام على شعب مصر ‏العظيم.