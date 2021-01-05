شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع كوبري السلام ضمن خطة توسعة الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع كوبري السلام، والذى تقوم الشركة بتنفيذه بمنطقة موقف العاشر، ليعمل بالتوازى مع نفق السلام، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة النقل لتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة.

وقال «فاروق» إن كوبرى السلام، يبلغ طوله 1355 متر وبعرض 30 متر. ورافق رئيس المقاولون العرب، خلال الجولة المهندسان حسن مصطفى رئيس قطاع الكباري والأساسات، وياسر صادق مدير إدارة الكبارى والإنشاءات التخصصية.