شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الأزمات» بقرية دجوي بالقليوبية توفر الأكسجين مجانا لمرضي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة الشعبية لإدارة الأزمات، بقرية دجوي، مركز بنها، محافظة القليوبية، استكمال حملتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير احتياجات المرضى، وجمع التبرعات لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي للمرضى، بالقرية من خلال متخصصين لعمل الجلسات، وسحب عينات التحاليل بالمنازل، وخاصة الغير القادرين بالمجان، وتوفير جلسات الأكسجين لهم بالمجان.

يشارك في اللجنة الدكتور محمد عزت الرقاوي والدكتور محمود رجب، ومحمد عبده الرحا مساعد صيدلي، وأم يوسف الهنداوي ممرضة.

وأوضح السيد بحيري رئيس اللجنة أن المبادرة، نجحت في مواجهة الفيروس حتي الأن من خلال التعقيم والتطهير بالقرية وتوفير الأدوية والمستلزمات لحالات الإصابة ونقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج بمشاركة شباب القرية.

وأضاف محمد عزت المنسق العام للجنة وصاحب فكرة المبادرة أن المبادرة تنقسم إلى 4 لجان فرعية، هي اللجنة الطبية، ولجنة الموارد والدعم، ولجنة التوعية والإعلام، ولجنة الإتصال حيث تم تخصيص أرقام المحمول 01032032821 و01220993884و01156993169و01006201756 للتواصل مع الحالات ومع اللجنة مباشرة لتوفير الدعم اللازم.