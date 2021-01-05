شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح 4 مصانع جديدة بمنطقة هوّ الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الثلاثاء، ٤ مصانع جديدة بمنطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادى، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسحر صدقى، ورحاب الغول، عضوا مجلس النواب، وأسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح «الداودى» أن المصانع التي تم افتتاحها هي (مصنع العصر للأعلاف بطاقة إنتاجية ٧٢ ألف طن سنويا، مصنع ثلج أولاد طلب بطاقة انتاجية ٥ ملايين لوح سنويا، مصنع بيراميدز للكمامات ولمبات الليد بطاقة انتاجية سنوية ١٠ ملايين كمامة، مصنع التوحيد للطوب الأسمنتى بطاقة انتاجية سنوية ٩٥٠ الف طوب مفرغ ومُصمت) بتكلفة مالية إجمالية للمصانع الأربعة بلغت ٢٩ مليون و٥٠٠ ألف جنيه وساهمت في توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد المحافظ أهمية تنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدا على ضرورة تكثيف المشروعات الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن منطقة هوّ الصناعية تضم ١٨٤ مصنعا بتكلفة استثمارية ٩٠٥ مليون جنيه وتساهم في توفير حوالى ١٠٠٠ فرصة عمل للشباب حيث تشمل هذه المصانع ٢٨ مصنع مُنتج، و١١٩ مصنع جارى تنفيذه، و٣٧ مصنع في مرحلة استخراج الموافقات اللازمة لبدء الإنشاء.