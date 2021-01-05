شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة في يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه من المقرر بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادى الجديدة، في شهر يونيو المقبل، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ورحاب الغول عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركة المنفذة للمحطة.

أوضح «الداودى» أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ وتضم ثلاثة مبانى رئيسية هي مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ- مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية في التشغيل.

وأضاف أن مبنى الـ ٥٠٠ ك.ڤ يعد من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية، حيث يتكون من ٨ دوائر كهربائية مرتبطة بمحطات كهرباء بنبان، السد العالى، شرق قنا، نجع حمادى القديمة ضمن الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ.

وأشار محافظ قنا إلى أن المحطة سوف تساهم في توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلى أنه يتم التحكم في تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بما يسهم في الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع أي أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التي تخدمها المحطة.

وذكر أنه يجرى تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.