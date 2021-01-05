شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تفتح باب التسجيل في «دراجتك.. صحتك» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتح وزارة الشباب والرياضة، الأحد المقبل، باب الحجز الرسمى للمرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، وذلك في احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إنه تم تأجيل فتح باب التسجيل من 5 إلى 10 يناير للإعلان عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة مع الإعلان عن مفاجآت خاصة للذين سيحصلون على دراجات المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين مشروع «زوِّد دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك.. صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم.