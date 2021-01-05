شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا للتأكد من جاهزيتها لعزل مصابى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الثلاثاء، مستشفى البلينا المركزي بمرافقة اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقي، للمرور على المستشفيات، والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات مصابى فيروس «كورونا المستجد»، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتفقد القاضي أقسام المستشفى المختلفة، موجها برفع مستوى الإضاءة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وعمل الصيانة اللازمة لكشافات ولمبات الإضاءة، والقيام بأعمال التطهير والرش وتعقيم الممرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».