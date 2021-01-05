شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: إضافة وحدة إسعاف جديدة داخل الحرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إنه تم إضافة وحدة إسعاف جديدة داخل الجامعة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وثمّن «منصور» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، دور هيئة الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون كامل معها، مؤكداً أن الجامعة مستعدة لخدمة المجتمع بأي شكل من الأشكال واضاف رئيس الجامعة هذه الوحدة لخدمة القطاع الغربي من مدينة بني سويف خاصة أن كل المرتكزات السابقة كانت في القطاع الشرقي من المدينة ما يؤخر وصول سيارات الإسعاف للقطاع الغربي خاصة وقت غلق المزلقان سابقا.

وتهدف الوحدة الجديدة للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من غرب المدينة والقرى المجاورة لها.