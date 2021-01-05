وزيرا الري والزراعة يناقشان موقف مشروعات تحديث الري والتحول للزراعة الحديثة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمشرف على مكتب الوزير وقيادات الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وتدعيم الرؤى الموحدة بين الوزارتين.

وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروع التحول من نُظم الرىي بالغمر إلى نظم الري الحديث، وسُبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة، نظرًا لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين ممثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أن نظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأضاف «عبدالعاطي» أنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال المخالفات.

واوضح وزير الري أن المشروع القومي لتأهيل الترع له مردود كبير في مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مشروع تحديث نظم الرى بمحاوره المختلفة، وطالب المسؤولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعيه المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التي تستهدف تعميم التحديث في كل الأراضي وفقًا لآليات وتوقيتات محددة.

وأضاف «القصير» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع والذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع ليشمل تأهيل المساقي، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، وأن يتزامن هذا التطوير مع التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرا الري والزراعة يناقشان موقف مشروعات تحديث الري والتحول للزراعة الحديثة

وزيرا الري والزراعة يناقشان موقف مشروعات تحديث الري والتحول للزراعة الحديثة

وزيرا الري والزراعة يناقشان موقف مشروعات تحديث الري والتحول للزراعة الحديثة