شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب»: تطوير الكورنيش بالبحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الثلاثاء، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمحافظة.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية، إن الشركة تنفذ مشروعا لتطوير الكورنيش بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه على مراحل بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير، مشيرا إلى زيادة أمر اسناد مشروع مينائى الصيد بالشلاتين وأبورماد من 270 مليون إلى 674 مليون جنيه.

وعقب اللقاء، زار عفيفي عددا من المشروعات بالغردقة وسفاجا والقصير، منها مشروع تطوير شاطئ رقم (4) بالغردقة بقيمة تقديري تبلغ 20 مليون جنيه، وهو عبارة عن ممشى سياحي بطول 600 م، عبارة عن أرضيات رخام وجرانيت يتوسطها عدد 4 نوافير بكل منها مجسم لتمثال بحرى بالإضافة إلى مجسمات بأحجام مختلفة وكذلك وحدات إنارة ديكورية موزعة على كامل مسطح المشروع والعديد من «البرجولات» والمقاعد لخدمة الممشى.