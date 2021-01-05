شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: تطوير نادي أعضاء هيئة التدريس بتكلفة 450 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد للبنية التحتية بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع للجامعة في شرق مدينة سوهاج، بتكلفة 450 ألف جنيه دعما من مجلس إدارة النادى.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولة له بالنادى بمرافقة الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد عبدالله، عضو هيئة التدريس والمدير التنفيذي للنادي، أن عمليات التطوير الجارية تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء النادى في المجالات الثقافية والترفيهية والاجتماعية، ليصبح النادي متنفساً طبيعياً وملتقى مناسباً لجميع منتسبي الجامعة، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً في إنشاء نادي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وأن الخطوات الأولى لإنشائه اتخذت بالفعل.

وأضاف عزيز، أن نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعد أكبر نادي اجتماعي يقع على النيل بسوهاج، ويستفيد من خدماته أكثر من 5 آلاف عضو، لافتا إلى أن أعمال تطوير النادى تشمل تجديد وإحلال البنية التحتية في خدمات الكهرباء، والسباكة، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير السور الخارجي، حيث تم عمل رسم هندسي ورفع مساحي لكامل المساحة من قبل مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، كما تشمل خطة التطوير والتحديث، عمل مساحات خضراء، وملاعب للأطفال، واستراحات للأعضاء وأسرهم، منوها بأن موعد الانتهاء من جميع الأعمال ستكون نهاية شهر يناير الجارى.