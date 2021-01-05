شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح مصنع بالسويس لإنتاج ألواح الألمونيوم المعزولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء مواصلة فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وجني ثمار التعاون مع رجال الصناعة المصريين بالخارج، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح مصنع الشركة المصرية الصينية لألواح الألومنيوم المعزولة «جودسينس إيجيبت» الكائن في منطقة توسعات عتاقة بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المهندس محمد شريف صالح، العضو المنتدب للشركة المصرية الصينية «جودسينس ايجيبت» وعدد من المسؤولين بالشركة، والشخصيات العامة ورجال الصناعة داخل مصر ورؤساء شركات ومكاتب استشارية مصرية وعالمية.

وعلى هامش الافتتاح، قامت السفيرة نبيلة مكرم -يرافقها محافظ السويس وممثل الهيئة العربية للتصنيع- بجولة تفقدية في أرجاء المصنع والاطلاع على أهم منشآته وسير العمل به، وكذلك الاستماع إلى شرح واف عن تجهيزاته ومعداته والماكينات المتوافرة به وأهم خطوط الإنتاج سواء العاملة حاليا أو المزمع تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استهل المهندس محمد شريف صالح كلمته خلال الافتتاح، بالترحيب بوزيرة الهجرة وقدم لها خالص الشكر على المساندة والدعم، وكذلك أعرب المهندس بشار كيالي، أحد المسؤولين بشركة ومصنع «جودسينس إيجيبت» عن خالص شكره لوزيرة الهجرة على دعمها لتسهيل انضمامهم للسوق المصرية، وقيام بالترويج للاستثمار في مصر، وذلك لأن الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية للاستفادة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن إمكانية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، أو جذب الاستثمارات الصناعية الخارجية إلى مصر.

من جانبه، وجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الدعوة لوزيرة الهجرة للترويج لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الصناعية بمدينة السويس، وتعهد بدعم أي مستثمر وخاصة من المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب وتدعيم خطط تنمية المحافظة.

وخلال كلمتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة افتتاح المصنع، كما تعهدت بالترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة، مضيفة أن هذا يتواكب مع تنظيم الوزارة لفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، حيث تم اختيار ملف الصناعة هذه المرة من أجل مواكبة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية خاصة أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.

وقالت: «لقد بدأنا في تنفيذ فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية كالتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، كما عقدنا حتى الآن 3 ندوات حوارية افتراضية مع خبرائنا وعلمائنا بالخارج ناقشنا فيها الاستثمار الصناعي وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات».

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها و«رؤية مصر 2030» بالشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم في توفير حياة كريمة للمصريين جميعا، خاصة أن مصر وأسواقها جاذبة لكل أنواع الاستثمارات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وعقد شراكات وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية أو المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وفي ختام الفعاليات، تم منح معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم درع التكريم تقديرًا لدورها وجهودها في ربط رجال الصناعة والاستثمار المصريين حول العالم بوطنهم من أجل تحقيق أعظم استفادة من خبراتهم في ظل التطور الهائل في حجم المشروعات القومية الجارية على أرض مصر.

ويعتبر إنشاء مصنع «جودسينس إيجيبت» نموذج عملي في الاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج لخدمة الوطن، فهو أول وأكبر مصنع متخصص في صناعة ألواح الألمونيوم المعزولة في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه على مساحة 16000 متر مربع بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون جنيه مصري وطاقة إنتاجية 3000000 متر مربع، كما يضم عمالة فنية وكوادر مدربة، وذلك علاوة على عقد اتفاقية شراكة مميزة بين المصنع والهيئة العربية للتصنيع كواحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر.