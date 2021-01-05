شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعقد اختبارات تحريرية للوعاظ لاختيار الكفاءات في الترقية للدرجات الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجمع البحوث الإسلامية، الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر الشريف من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عياد، إن الاختبارات تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، وشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه، ومن موجه إلى موجه أول، حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين، لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا.

أوضح «عياد» أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى يستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل العلمي المستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

وأكد الأمين العام، خلال متابعة لجان الاختبارات، على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بالأخطار المتعددة التي تؤثر على المجتمع والدولة.

"البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات تحريرية للوعاظ لاختيار الكفاءات في الترقية للدرجات الوظيفية

"البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات تحريرية للوعاظ لاختيار الكفاءات في الترقية للدرجات الوظيفية