شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» ترحب بالمصالحة العربية.. وتدعو لمعالجة آثار العداءات والقطيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بانعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية اليوم بمشاركة مصرية، في سياق التحضيرات لإنهاء الخلافات البينية العربية وبزوغ المصالحة التي تنهي القطيعة بين دولة قطر والرباعي العربي بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي القطيعة التي أعاقت طوال السنوات الماضية تحقيق الآمال في تضامن عربي شامل للتصدي للأزمات الكبرى.

وأشادت المنظمة بدور دولة الكويت في رعاية وإنجاز هذه المصالحة التاريخية التي من المنشود أن تنهي ميراث العداء الذي يعود إلى أبعد من الإجراءات الرسمية المتخذة في يونيو 2017، وترحب بخطوة فتح الحدود بين السعودية وقطر منتصف ليل أمس والتي شكلت أول ترجمة عملية لتجاوز الأزمة.

وأكدت المنظمة أنهت تطلع إلى معالجة كافة آثار العداءات والقطيعة، وخاصة معالجة آثار الإجراءات المتخذة، وأضعفت الموقف العربي في االتفاعل مع لقضايا الكبرى وفي رسم سياسة عربية قادرة على التعامل مع التحديات الكبرى، بما في ذلك التضامن في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وطالبت المنظمة السباعي العربي المنعقد في العلا بتضمين احترام حقوق الإنسان ضمن خطوات ترسيخ هذه المصالحة، وتبني سياسة فاعلة للتغلب على ما أنتجه صراع المحاور ومساندة التسوية السلمية المنشودة في الأزمات الكبرى، وخاصة في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، والتصدي للتدخلات الإقليمية في المنطقة، والتعاون المخلص في مكافحة الإرهاب واستئصال شأفته.