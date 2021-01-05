شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنظمة العربية»: مشاركة مصر بـ«قمة العلا» يؤكد سلامة وصحة موقعها بقيادة الأمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن المنظمة ترحب بانجاز المصالحة بين الرباعي العربي ودولة قطر في سياق قمة العلا التي انعقدت اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأشار شلبي إلى أن مشاركة مصر في القمة إنما تؤكد سلامة وصحة موقع مصر في قيادة الأمة الغربية، وحرص القيادة المصرية رغم ما نالها من معاناة على التضامن العربي.

وقال شلبي أن دولة الكويت تستحق الإشادة على دورها في رعاية وقيادة مسار المصالحة طوال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وشدد شلبي على أن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف سيكون العلامة الدالة على توصل الأطراف العربية لمصالحة جادة وقابلة للاستدامة، مضيفا أنه دون ذلك فالشعوب العربية لن تجد نفسها معنية لا بالمصالحة ولا بالخلافات العربية.