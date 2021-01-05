شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تواصل تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة في تكثيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في القطاعات الخدمية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء والخاص بارتداء الكمامة والتي بدء تطبيقها الاحد الماضي.

حيث شهدت محطات مترو الانفاق حالة من الانضباط والتزام من اغلب الركاب وذلك في اليوم الاول لتطبيق تحصيل ٥٠ جنيها قيمة الغرامة الفورية التي قررها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير، وسجلت عدسة المصري اليوم من محطة الشهداء الالتزام الكامل من الركاب والتعامل من قبل شرطة النقل والمواصلات مع عدد من الركاب المخالفين وتحصيل الغرامة عن طريق شركة مترو الانفاق.

في الوقت الذي شددت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كما واصلت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل أعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا