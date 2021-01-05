شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية مدرسة حقيقية للقيادات والكوادر الشبابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، لقاء مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.

أكد«السعيد» أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي، مشيرا إلى إن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة، ويتعلم فيها الطلاب الخدمة العامة والمسئولين عن نقل أفكار الطلاب لإدارة الكلية لذلك كانت الجامعة حريصة على ان تكون كافة الكيانات الطلابية ممثلة داخل الاتحادات.

وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء، التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدا على أهمية نقل الثقافة الإيجابية وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب.

وأضاف «السعيد» انه في اطار سرعة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة تم تخصيص «واتس آب» للتعرف على مقترحاتهم والرد عليها، بالإضافة الصفحة الرسمية لجامعة بنها على الفيس بوك مطالبا الطلاب بالمشاركة فيها وإبداء مقترحاتهم.

من جانبه أشار الدكتور تامر سمير، إلى أن الجامعة حريصة على التواصل مع الاتحادات الطلابية لان له دور مؤثر وفعال، فهو يمثل ما يقرب من 95 ألف طالب، مشيرا إلى أنه صوت الطلبة، وأن الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب والتعرف على مشاكلهم وايجاد حلول حقيقة تكون قابلة للتطبيق.

وأوضح أن الطلاب هم محور العملية التعليمية، مطالبا الطلاب بالتواصل مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أي مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.

ووجه الدكتور خالد عيسوي الشكر لاتحاد الطلاب القدامى لما قدمه خلال العام الماضي من مساعدة للطلاب خلال جائحة كورونا.