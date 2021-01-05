شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطلق موقعها الرسمي في ثوبه الجديد بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم إطلاق الموقع الرسمى للهيئة في شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021.

وأشار البيان إلى الإهتمام البالغ التي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، وأن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التي يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

قال المهندس، أشرف رسلان، رئيس الهيئة أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة إستقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معاً لأعلى خدمة مطلوبة.

وأشار إلى أن اللينك الخاص بالموقع الرسمى هو ‏https:www.enr.gov.egAr