شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يصدر قرارًا بتخفيض العمالة بنسبة 50٪ لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض العمالة في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، بنسبة ٥٠٪ بالتناوب بين الموظفين أسبوع وأسبوع، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد «شوشة»، خلال اجتماع تنفيذي مصغر، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، أن القرار لا ينطبق على مديري المديريات والإدارات المختلفة.

وأضاف المحافظ، أنه يستثني من القرار المديريات والجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل التربية والتعليم والصحة والكهرباء والمياه ومرفق الإسعاف، حيث تم تفويض مديري تلك الجهات بتنظيم العمل بتلك المرافق بما يضمن انتظام العمل في الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين.

حذر المحافظ من تواجد العاملين والمواطنين في مختلف المصالح الحكومية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأشار إلى إلغاء الإجازات الاعتيادية والعارضة، مؤكدا على توقيع الجزاءت في حالة غياب الموظف خلال الأسبوع الذي يعمل به.

ووجه المحافظ بحظر أي تجمعات أو فاعليات أو أنشطة أو إقامة أفراح أو سرادقات عزاء، واغلاق الساحات ومراكز الشباب ودور المناسبات في المساجد، مشددا على تطبيق غرامات على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة.

شدد المحافظ على قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين في مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية وإجازة نصف العام بالتنسيق بين المدارس ومديرية التربية والتعليم.

وجه المحافظ بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.

أشار المحافظ إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع والميادين العامة والمحال التجارية والصيدليات، بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى والهلال الأحمر المصرى.