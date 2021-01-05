شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 78 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 78 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية وعلاج إدمان وبنك دم بنطاق المحافظة لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص وعدم توافر المختصين في البعض منها.

وقال «راشد»، إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي تتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الشهر الماضي.

وضم قرار محافظ الجيزة بإجراء الغلق الإدارى لـ44 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح، و34 منشأة طبية بمراكز الصف وأوسيم وأحياء الدقى وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.