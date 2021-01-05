شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات المنيا»: تحويل بالصحراوي الشرقي من منطقة البستان لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت غرفة عمليات محافظة المنيا، منذ قليل، أنه في إطار حرص إدارة مرور المنيا على الأرواح والممتلكات وجب التنبيه بوجود تحويل بطريق الصحراوي الشرقي الجديد من منطقة البستان وحتى منطقة الشيخ فضل في الاتجاه إلى القاهرة.

وأضافت غرفة العمليات: «لذا وجب إعادة التوعية بالآتي: الالتزام بالسرعات المقررة وألا تزيد السرعة بمنطقة التحويلة عن ٦٠ كم/ساعة، مراعاة مسافات الآمان بين المركبات، وكذلك مراعاة قواعد وآداب المرور وعدم التخطي الخاطئ للمركبات».

وكانت محافظة المنيا أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى أنه تم مساء أمس الاثنين، إغلاق طريق مصر أسوان الزراعي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي القديم، والطريق الصحراوي الشرقي الجديد نظرا لسوء الأحوال الجوية. وأهابت المحافظة بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.