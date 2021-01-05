شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار شرفة عقار قديم دون إصابات بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من الحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت شُرفة عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات. فيما اتخذ «الحى» إجراء عاجلًا بإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط لحماية المارة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا، يفيد بسقوط شرفة شقة بالطابق الثاني علوي بعقار بشارع عمر بن الخطاب، امتداد شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر قبلي، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وإدارة الحماية المدنية وقوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، إنه يجري رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأوضحت رئيس حي المنتزه أول أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.