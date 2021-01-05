شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي على العمر الافتراضي لمحركاتها؟ خبير يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نيل مدير عام التحويل بشركة كارجاز بوزارة البترول، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي له عدة فوائد اقتصادية بيئية، حيث يعتبر الغاز وقود نظيف وآمن واقتصادي.

وأضاف «نيل» خلال مداخلته في برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «dmc»، «تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لا يلغي وجود البنزين هو فقط يضيف إمكانية الختيار بين الغاز والبنزين في تشغيل السيارة»، مشيرًا إلى أن الواحد متر مكعب من الغاز يكافئ لتر واحد من البنزين.

وأوضح «فإذا فرضنا أن المواطن استبدل 10 لتر بنزين بـ 10 متر مكعب من البنزين للاستخدام اليومي، فسوف يوفر حوالي من 1300 جنيه إلى 1500 جنسه شهريًا»، مضيفًا أن محركات السيارات المتداولة الآن مناسبة جدًا للتعامل مع الغاز الطبيعي وبالتالي ليس هناك داعي للقلق بشأن تأثير الغاز على العمر الافتراضي لمحرك السيارة.

وتابع «جميع السيارات التي تعمل بالبنزين يمكن تحويلها للغاز الطبيعي وندرس حاليًا إدخال إلغاء محركات السولار وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي».

واستكمل «نستهدف لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى إنشاء من 350 إلى 400محطة غاز طبيعي».

ونصح المقدمين على تحويل سياراتهم بضرورة الالتزام بإجراء السيارات الدورية في مواعيدها والالتزام بإضافة نوع الزيت الموصى به في الكتالوج الخاص بالسيارة، وإضافة مياه التربيد المخصصة لذلك وعدم استخدام مياه الشرب العادية التي تحتوي على الأملاح، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول نعرض لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أمس الإثنين.