شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بأسعار اللحوم محليًا.. والكيلو يبدأ بـ110 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، استقرار في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين 110 إلى 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 120 إلى 140 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 120 إلى 140 جنيهًا.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 100 إلى 160 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 105 إلى 185 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي.