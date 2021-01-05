شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان بالمستشفى التخصصي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، عيادات جراحات الأسنان التخصصية بمستشفى دمياط التخصصي، بتكلفة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ونواب مجلس الشيوخ.

تفقدت "عوض"، العيادات التى تضم ٤ وحدات للأسنان، حيث جاءت كإضافة جديدة لهذا التخصص ليصبح إجمالى عدد وحدات الأسنان بالمستشفى ٩ وحدات، إذ سيحقق هذا الدعم الجديد طفرة فى ذلك المجال بما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.

واستمعت محافظ دمياط إلى شرح مفصل عن الوحدة التى تضم أحدث الأجهزة المتخصصة فى طب وجراحة الأسنان للأطفال والكبار وذلك بالمشاركة بين وزارة الصحة والمجتمع المدنى بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه تكلفة ٣ وحدات أسنان تكفلت بها الوزارة و٢٥٠ ألف جنيه آخرين قيمة وحدة أسنان وأعمال التجهيزات والصيانة ورفع الكفاءة بالمشاركة المجتمعية، كما تابعت الإجراءات الإحترازية والوقائية المُتخذة لحماية المواطنين خلال تلك الفترة من عدوى كورونا.