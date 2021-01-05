شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الغرامات الفورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت الحملات التأكد من ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي والمحال التجارية. وأسفرت الحملات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحصيل غرامة فورية بقيمة 50 جنيها لعدد 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنه 2020.

وطبقت الغرامات المشار إليها بواقع «80 ببرج العرب، 31 بحي الجمرك، 42 بحي غرب، 15 بحي العامرية أول، 11 بحي العامرية ثان، 18 بحي وسط، 7 بحي المنتزه ثان».

بينما أسفرت الحملات عن تشميع وغلق 27 منشأة «كافيهات ومطاعم ومحال تجارية»، بأحياء وسط والمنتزه ثان وشرق والجمرك، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء، أقر تحصيل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور

الاسكندرية تواجه كورونا.. تغريم 204 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة وغلق 27 منشأة مخالفة - صور