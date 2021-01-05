شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيكسلز بهندسة حلوان يبتكر قفازًا ذكيًا للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكر فريق بيكسلز بكلية الهندسة جامعة حلوان قفازًا ذكيًا للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة، يقوم على ترجمة هذه اللغة إلى رسالة مسموعة «Smart gloves pixels'21»، وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي، عميد الكلية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المميزة التي تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الجارحي أن فكرة هذا الابتكار هي عبارة عن قفاز ذكي يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد والأصابع المتحركة والقفاز مزود بوحدة صغيرة لتحديد المحل الهندسي لإحداثيات الحركة التي يتم تحويلها إلى كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التي يؤديها مرتدي القفاز.

وتم تنفيذ الفكرة ضمن الأنشطة العلمية لإدارة رعاية الشباب بالكلية، حيث تولى الأستاذ ياسر الجبالي، مدير رعاية الشباب، متابعة التنفيذ مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتكون فريق الطلاب من نور الدين مجدي، عمار محمد، محمد سمير، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقي، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوي، نانسي أسامة، هدير أشرف، محمد حسام، فاطمة خالد، منة السيلاوي.