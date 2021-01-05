شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «أمنمحات الثالث» ضمن استفتاء متحف الأقصر على أجمل القطع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف الأقصر، عن قطعة شهر ديسمبر 2020 الفائزة بالتصويت، وهى القطعة رقم «2» من ضمن ثلاث قطع تم عرضهم للتصويت من خلال الصفحة الرسمية للمتحف على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وهى: تمثال للملك «أمنمحات الثالث» واقف على قاعدة مستطيلة يرتدي النمس المصري يعلو الجبهة الحية المقدسة، والنقبة المصرية ويظهر بها الحيتان المقدستان وعلى القاعدة نص باللغة المصرية القديمة بالغائر يحوي اسمه ولقبه ويطأ بقدمه الأقواس التسعة من الأسرة 12 ( 1841 – 1792 ق.م. )- جرانيت أسود- الـمصدر من الكرنك.

ويعتبر من أعظم فراعنة مصر دام حكمه لمدة 48 عاماً تولى الحكم بعد وفاة الملك «سنوسرت الثالث»، وتميز حكمه بالهدوء والاستقرار وعمل مشاريع عظيمة وأعمال جليلة.

ووفقا لبيان متحف الأقصر: أن من أهم أعماله بناء خزان الفيوم، فقد رأى الملك أن مياه الفيضان تدخل إلى منخفض الفيوم في الخريف، وعند انخفاض الفيضان، كانت هذه المياه تخرج ثانية إلى النهر، وتتبقى مياه في منخفض الفيوم لا فائدة منها لذلك فكر الملك ومهندسوه في عمل الترعة المعروفة الآن بـ «بحر يوسف» ومنها تحمل مياه الفيضان إلى خزان الفيوم، وهناك تحجز هذه المياه بواسطة حواجز لها عيون تصرف منها المياه ثانية تدريجياً، وبذلك أبقى منسوب المياه مرتفعاً وثابتاً لري الأراضي.

كان هذا الفرعون أول من قام بتدوين مقاييس النيل، وقام ببناء هرمين أحدهما عند مدخل الفيوم والثاني في دهشور، وظهر الملك في تماثيله غير متمسك بالتقاليد المعروفة في تماثيل الفراعنة حيث نرى ابتسامة هادئة وجسماً جامداً، ولكن «أمنمحات الثالث» لم يمانع في أن يصوروه كما هو على حقيقته.

كما تدل الشواهد على أن «أمنمحات الثالث» أصبح ضمن الفراعنة الذين كانوا موضع تقديس بعد موتهم واستمرت هذه العبادة إلى العصور المتأخرة من تاريخ مصر. وتولى «أمنمحات الثالث» عرش الملك بعد وفاة «سنوسرت الثالث»،

وكانت أعمال«أمنمحات الثالث» للإصلاحات الداخلية من حيث الزراعة والتعمير الدينيوي والديني، كما قام بإرسال بعثاته لجلب المعادن والأحجار وتوجد لهذا الفرعون أثار متفرقة عثر عليها في طول البلاد وعرضها منها ما يأتي، لوحة في مدينة (الكاب) مؤرخة بالسنة الرابعة والأربعين من حكمه، وفي (منف) زاد الملك «أمنمحات الثالث» في معبدالإله «بتاح» وقد عثر له هناك على عتبة باب ضخمة باسمه، كما عثر في نفس المكان على تمثال جميل وهو موجود الآن بمتحف «برلين»، وعثر له في الكرنك على تمثالين أحدهما كبير من الجرانيت الأسود والآخر صغير، كما عثر له في بلدة «نخن» (الكوم الأحمر) الحالية المقابلة للكاب على تمثال .