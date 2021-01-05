شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة بعيد الميلاد للبابا تواضروس والأنبا باخوميوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ببرقية تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ في برقيته لقداسة البابا: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى المحافظة، وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيـد الميلاد المجيـد، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

كما بعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة لقداسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والقمص بيجمى الأنبا بولا نائب الأنبا باخوميوس وراعى كنائس مطروح وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط، وجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة بهذه المناسبة.