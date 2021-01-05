شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يناقش التطوير المؤسسي والتحول الرقمي واستخدام الأقمار الصناعية لرصد التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور صالح الشيخ بزيارة لوحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط حيث استعرض المجهودات التي تقوم بها الوحدة في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تطوير العديد من البرمجيات والتطبيقات لميكنة الأعمال وتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، واستخدام صور الأقمار الصناعية في رصد التعديات على المجارى المائية والأراضي الزراعية ومتابعة التركيب المحصولي بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف الوزير إنه تم تنفيذ منظومة للرصد الآلي لمشاكل الري في المناطق الحرجة، ومنظومة للتحكم بالآبار الجوفية لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا، مع الاستفادة من جهاز مطور لقياس درجة رطوبة التربة يساهم في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

وأكد وزير الري إنه تم تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة إتخذت بالفعل العديد من الإجراءات في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وأنه جاري تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي وزارة الموارد المائية والري نظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، حيث تم بمجهودات مهندسي الوزارة تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال.

وأضاف الوزير إنه تم حصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية»، وأيضًا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

وأوضح «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والري أنشئت مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

وقام الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بزيارة الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث استعرض منظومة الرصد الآلي «التليمتري»، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

واستعرض صالح الشيخ جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي تم تصنيعه بمعرفة مهندسي وزارة الموارد المائية والري، والذي يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه مشبعة، ويساهم هذا الجهاز في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط خلال تنفيذ برامج التحول الرقمي بوزارة الري

وزير الري ومتابعة برامج التحول الرقمي

دورات تدريبية للتحول الرقمي في وزارة الري