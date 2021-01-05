شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: تركيب حواجز مترو «مساكن الضباط» بالهرم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع حي الهرم، الثلاثاء، أعمال التطوير بمساكن الشباب والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وأعمال تركيب الحواجز الخرسانية، للبدء في أعمال إنشاء محطه مترو الأنفاق بمساكن الضباط.

واستمرار أعمال تمهيد وتسوية قطعة أرض بمدخل مساكن الشباب لنقل موقف أتوبيس التجنيد لتلك الارض لتسيير الحركة المرورية وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة بنطاق حي الهرم وكذلك تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات الموجودة بالشوارع العمومية والخلفية للارتقاء بمنظومه النظافة، وتم تركيب عدد ( ٢ ) أغطية صرف صحي خلف عمارة ( ١٠٩ ) بمساكن الشباب وإصلاح ماسورة مياه بمدخل مساكن الضباط.