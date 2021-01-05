شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق «قرارات كورونا» بالشرقية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، الثلاثاء، من حملاتها اليومية على المقاهي والكافيهات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام الكافيتريات والمقاهي بالإجراءات الاحترازية، أسفرت جهود الحملة عن تحرير 62 محضر ضبط وإشغال، وكذا تحرير محضر لمقهي مخالف لتقديم الشيش للمترددين وتم التحفظ على 20 شيشة، وكذا تم تحرير ضبط 60 شيشة، بالإضافة إلى رفع وإزالة 79 حالة إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية بالبلاشون، بالتنسيق مع قسم المتابعة الميدانية بالمرور على الأماكن التي بها تجمعات طلابية ووجد مركز للدروس الخصوصية بقريه البلاشون، وعلى الفور تم غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر وفض تجمع الطلاب، وتم التنبيه على جميع المدرسين بمنع الدروس الخصوصية حفاظا على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، حملة على الطريق العام بمدينة ههيا للتأكد من ارتداء الكمامات للمواطنين وقائدى المركبات على الطريق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير 20 مخالفة فورية وتحصيل الغرامة فورية من المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق بغلق محل بشارع عبدالعزيز على، لإدارته بدون ترخيص، وغلق محل أخر بمنطقة فلل الجامعة لمخالفته مواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقاد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تغريم ٦١ مواطن وتشميع كافيه لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم اتخاذ التدابير الوقائية، فضلا عن مصادرة ١٢ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تغريم 15 مواطن وتحصيل الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه لعدم ارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما تابعت الحملة التزام المحال العامة والتجارية والكافيهات والورش بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.