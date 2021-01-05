شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: إعفاء 141 مريضًا من رسوم الفحوصات جزئيًا وكليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، استمرار إعفاء الحالات المرضية الغير قادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

من جانبه، قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم إعفاء عدد 141 حالة مرضية من غير القادرين من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام خلال شهر ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا ( حسب الحالة ) وبعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزياراتهم منزليًا .

ومن جانبه، قال إبراهيم عبدالله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم، مشيرًا إلى إعفاء عدد ٩٥ حالة من المترددين على العيادات الخارجية و٤٦ حالة من نزلاء الأقسام الداخلية لتلقى العلاج بالمستشفى، وأن مساعدة المرضى غير القادرين هو واجب إنسانى، حيث يعمل مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.