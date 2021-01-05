ضبط 670 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء لمرضى كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط 670 إسطوانة أكسجين مُعبئة بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء لمرضى كورونا

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام شخصين تاجرى خردة - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض، بالاتجار غير المشروع في أسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول 500 أسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن "غير مرخص"، وبحوزة الثاني 170 أسطوانة أكسجين معبأة، قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الاتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الأسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك صاحب مصنع تعبئة أسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ مقابل مبلغ مالي وإعادة بيعها مرة أُخرى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.