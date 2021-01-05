المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، فتح كافة الطرق الصحراوية والزراعية السريعة، التي تربط بين العديد من محافظات الجمهورية، عقب اتقشاع الشبورة مائية وتحسن الرؤية مع استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط".

وكانت الإدارة أعلنت في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، إغلاق عدة طرق بسبب الشبورة المائية وهي "الدائري الإقليمي، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق العلمين الصحراوي، الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، طريق الإسماعيلية بورسعيد، طريق مصر -أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا، محور 30 يونيو، طريق الكريمات الصحراوي، طريق العين السخنة – القاهرة طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، طريق الشيخ فضل – رأس غارب بالبحر الأحمر.

وفي وقت لاحق رصدت المتابعة الميدانية تحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، "القاهرة - السويس"، "القاهرة - الإسماعيلية"، و"بنها - شبرا" الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.