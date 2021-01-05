بدء الفتح تدريجيا.. خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أغلقت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الطرق الصحراوية والزراعية السريعة، التي تربط بين العديد من محافظات الجمهورية، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية.

وضمت الطرق المغلقة 10 محاور مرورية هي:

طريق الدائري الإقليمي

طريق الإسكندرية الصحراوي

طريق العلمين الصحراوي

الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم

طريق الإسماعيلية بورسعيد

طريق مصر -أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا

محور 30 يونيو

طريق الكريمات الصحراوي

طريق العين السخنة – القاهرة

طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي

طريق الشيخ فضل – رأس غارب بالبحر الأحمر

وبين التاسعة والعاشرة صباحا بدأت إدارة المرور بفتح بعض هذه المحاور أمام السيارات للمرور منها:

طريق الدائري الإقليمي

طريق مصر إسكندرية الصحراوي

محور 30 يونيو

طريق أسيوط