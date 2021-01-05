تعمل طوال الأسبوع.. ننشر أسماء 34 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا بكافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 34 مركزا لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، على أن تعمل طوال أيام الأسبوع وحتى في الإجازات الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إبان حديثها عن جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع "جافي" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات "ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".

وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.

وينشر الخليج 365 أسماء الـ 34 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية:

القاهرة: مركز طب النزهة، مركز طب القطامية، مركز الزهور بالأسمرات

الجيزة: فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز المتميز بالأخصاص

القليوبية: مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر

الإسكندرية: مركز الأفريقي لصحة المرأة، مركز سموحة لصحة الأسرة

الإسماعيلية: مجمع الإسماعيلية

بورسعيد: مستشفى النصر

جنوب سيناء: مستشفى شرم الشيخ الدولي

شمال سيناء: مستشفى العريش العام

المنوفية: مستشفى منوف العام

الغربية: معهد كبد المحلة

كفر الشيخ: مستشفى قلبن الجديدة

مرسى مطروح: مستشفى القلب بمجمع المستشفيات

البحيرة: معهد الطب القومي بدمنهور ومستشفى دنشال التعليمي

دمياط: مركز القلب والجهاز الهضمي

الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي

الفيوم: المركز الطبي بكيمان فارس

بني سويف: مستشفى بني سويف التخصصي

السويس: وحدة طب أسرة مبارك

المنيا: مستشفى سمالوط النموذجي

أسيوط: مستشفى الإيمان العام

سوهاج: مركز القلب والجهاز الهضمي

الشرقية: مستشفى الأحرار بالزقازيق

قنا: مستشفى قفط التعليمي

الأقصر: مستشفى حميات الأقصر

أسوان: مستشفى حميات أسوان

البحر الأحمر: وحدة صحة الأسرة بالأحياء

الوادي الجديد: مستشفى الخارجة العام