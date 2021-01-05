وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد "الطاقة" تسببًا في تلوث الهواء؛ حيث يمثل قطاع النقل، خصوصًا عوادم المركبات، نحو 23% من الانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء، لافتةً إلى أن تكلفة التدهور البيئي تصل إلى نحو 47 مليار جنيه سنويًّا.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة دور الوزارة في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة خلال افتتاح رئيس الجمهورية المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مردودًا صحيًّا وعائدًا بيئيًّا لتحويل السيارات لنظام العمل بالطاقة النظيفة؛ فتحويل 1000 سيارة سيوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص سيوفر نحو 3 ملايين دولار، وتحويل 1000 أوتوبيس للعمل بالكهرباء سيوفر نحو 44 مليون دولار سنويًّا.

وأوضحت فؤاد أنه تم اختيار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كأول محافظات؛ نظرًا لكونها أكثر محافظات تعاني نسبًا مرتفعة من تلوث الهواء، مضيفةً أنه تم تحديد أماكن ساحات التخريد والاشتراطات البيئية الخاصة بها بتلك الساحات.

وتابعت وزيرة البيئة بأن الوزارة مستمرة في رفع الوعي البيئي للمواطنين بكل وسائل النقل المستدام، ولا تستهدف السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط؛ بل تستهدف أيضًا القطارات الكهربائية وأوتوبيسات النقل العام، مشيرةً إلى دعم الوزارة لأول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء، كما نفذت الوزارة مشروع الدراجة التشاركية بالفيوم.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية؛ لدعمه ورعايته المبادرة الوطنية (اتحضر للأخضر)، لرفع الوعي البيئي، والتي أُطلقت منذ عام، مشيرةً إلى أن مصر تعطي رسالة مهمة للعالم بأنها تتحضر للأخضر في المجالات كافة.